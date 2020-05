Zaterdagmarkt hervat op 23 mei op en rond het Veremansplein: “Meer plaats om kramen te spreiden dan op Grote Markt” Kristof De Cnodder

15 mei 2020

20u16 32 Lier Wanneer de wekelijkse zaterdagmarkt in Lier op 23 mei heropstart, zal dat gebeuren op en rond het Renaat Veremansplein. Daar is meer plaats om de kramen te spreiden dan op de Grote Markt. Verder zal er worden gewerkt met éénrichtingsverkeer voor de marktbezoekers en aparte in- en uitgangen.

Door de coronacrisis mochten er in ons land wekenlang geen markten worden georganiseerd, maar die maatregel werd eerder deze week ingetrokken door de Nationale Veiligheidsraad. Ook in Lier zal er over een dikke week opnieuw een markt plaats vinden. “Vanzelfsprekend moeten we bepaalde coronamaatregelen in acht nemen”, vertelt Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). “Normaal is zo’n markt ook een sociaal gebeuren, maar dat is de komende tijd niet de bedoeling.”

Voorrang voor ‘vaste’ marktkramers

Het stadsbestuur besliste dus onder andere om de markt te verhuizen naar (de omgeving van) het Veremansplein. “Er zullen overal slechts aan één kant van de weg kramen komen te staan”, gaat burgemeester Boogaerts verder. “Zo komt er op straat meer plaats voor social distancing. Verder gaan we een verplichte marktroute aanduiden met pijlen op de grond. Onze gemeenschapswachten en de politie zullen er op toezien dat iedereen zich aan de voorgeschreven regels houdt. Zij kunnen aan de toegangswegen tot de markt trouwens ook mensen tegenhouden als het aan de kramen te druk dreigt te worden.”

Van hogerhand mogen er slechts vijftig kramen per markt worden toegelaten, terwijl er in Lier normaal 75 staan. “Ook daar werd een mouw aan gepast”, aldus Frank Boogaerts. “De marktkramers die een vaste overeenkomst hebben, krijgen voorrang. Acht mensen met zo’n vast contract komen sowieso al niet wekelijks opdagen. Zij mogen week om week komen in twee groepjes van vier. Op die manier komen we in totaal telkens op exact vijftig kramen uit.”