Zaterdag kijkdag in failliete taverne Elzenhof Kristof De Cnodder

05 maart 2020

15u14 4 Lier Wie interesse heeft om de failliete horecazaak Elzenhof op de Grote Markt in Lier over te nemen, kan er nu zaterdag (tussen 14 en 17 uur) terecht voor een kijkdag. De gespecialiseerde firma Horecapartners organiseert die bezichtiging.

De bekende taverne Elzenhof ging half februari op de fles. Curator Fabi Lambrechts is nu samen met Horecapartners op zoek naar een nieuwe uitbater. “Dankzij de centrale ligging kan het Elzenhof rekenen op zowel vaste klanten als passanten”, schrijft Horecapartners op zijn website. “De zaak onderging in 2015 een grondige renovatie en is instapklaar. Er is ook een feestzaal met plaats voor 150 zittende of 300 staande gasten. De indeling laat toe dat deze zaal voor twee evenementen tegelijk kan worden ingezet. Verder biedt een extra feesttent aan de achterzijde van de zaal bijkomende mogelijkheden. Tijdens de zomer is het terras een echte publiekstrekker. Het Elzenhof profiteert ook van de evenementen die de stad organiseert en de wekelijkse marktdag.”

Een concrete overnameprijs werd er voorlopig niet op het Elzenhof geplakt. “Na de bezichtiging kunnen geïnteresseerden zelf met een voorstel komen”, laat Filip Nicasi van Horecapartners weten. Voor de goede orde: het gebouw zelf zit niet in de overname, het gaat puur om de handelszaak. Wie meer informatie wil kan mailen naar info@horecapartners.be of bellen naar 03 260 60 90.