WZC Sint-Jozef hoopt speciale covid-afdeling eind deze week te kunnen sluiten: nog slechts vier bejaarden in quarantaine Kristof De Cnodder

28 april 2020

16u08 0 Lier Het ziet er naar uit dat woonzorgcentrum Sint-Jozef in Lier tegen het einde van de week zijn speciale covid-afdeling zal kunnen sluiten. Momenteel wordt de afgesloten sectie nog bevolkt door vier bejaarden, maar die vertonen slechts lichte symptomen en lijken aan de beterhand.

In WZC Sint-Jozef overleed in de voorbije weken één persoon die was besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om iemand die met een andere kwaal moest worden opgenomen in het ziekenhuis en mogelijk daar het virus opliep. Los daarvan werden nog twaalf andere bewoners van Sint-Jozef met (veelal milde) coronasymptomen op een aparte afdeling ondergebracht. Die quarantaine-afdeling werd ingericht in een gang die recent vrij was gekomen, nadat Sint-Jozef een nieuwbouw in gebruik kon nemen.

Iedereen deze week getest

“Acht mensen konden intussen alweer terugkeren naar hun gewone kamer”, vertelt rusthuisdirecteur Werner De Backer. “De verwachting is dat de vier anderen dat tegen het einde van deze week eveneens mogen doen. Van ons personeel is er momenteel ook niemand meer thuis met vermoedens van corona. Al bij al mogen we dus zeggen dat we de eerste storm behoorlijk goed hebben doorstaan, maar we blijven natuurlijk voorzichtig.”

Intussen werden alle 128 medewerkers van Sint-Jozef getest op corona. Woensdag komen de 158 bewoners aan de beurt. De federale overheid stelde deze week aan de drie Lierse woonzorgcentra (dus ook aan Paradijs en Huize Nazareth) een grote hoeveelheid testkits te beschikking. De algemene resultaten van deze test worden begin volgende week verwacht.