Wouter kreeg op jonge leeftijd de diagnose van MS: “Voor de buitenwereld leek ik wel oké, maar binnenin stortte mijn wereld in” Rode Neuzen Reporter Fleur Vangossum

22 november 2019

10u15 4 Lier Tijdens de maand november nemen Rode Neuzen-jongerenreporters over heel Vlaanderen de verslaggeving over Rode Neuzen-acties en -initiatieven op zich. Fleur Vangossum (14) uit Lier interviewde Wouter, iemand die op jonge leeftijd de diagnose van MS kreeg. “ Toen ik de diagnose van MS kreeg, op mijn twintigste, heb ikzelf ook mentale problemen ondervonden. Laat ons het gerust een depressie noemen, waar ik lang met gesukkeld heb.”

Als Rode Neuzen Reporter ga ik op zoek naar verhalen die iets voor Rode Neuzen Dag kunnen betekenen. Zo kwam ik bij Wouter Marijse terecht. Wouter is coördinator van de jongerenwerking van de MS-Liga Vlaanderen vzw. Wouter kreeg op zijn twintigste de diagnose Multiple Sclerose (MS), hij is een enorm sterk persoon en daarom vind ik het belangrijk om zijn verhaal te brengen voor Rode Neuzen Dag.

Geen spierziekte

Multiple Sclerose (MS) is een ziekte die veel mensen kennen, maar weinigen weten wat het precies inhoudt. Veel jongeren maar ook volwassenen kunnen dit niet goed verwoorden. Omdat het soms ook voor mijzelf niet duidelijk is en omdat ook mijn Moeke al meerdere jaren gediagnoseerd is ben ik op zoek gegaan naar enkele antwoorden.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is MS geen spierziekte maar een neurologisch aandoening van het zenuwstelsel. Het is een chronische ziekte waarbij het centrale zenuwstelsel bepaalde signalen niet goed kan verwerken. Op 100.000 inwoners zijn er 80 tot 100 MS-patiënten. Het is de meest frequent voorkomende aandoening van het zenuwstelsel bij jongvolwassenen en komt bijna twee keer zoveel voor bij vrouwen als bij mannen. De ziekte manifesteert zich op jonge leeftijd en kenmerkt zich door een progressief toenemende mate van invaliditeit. MS heeft weinig invloed op de levensverwachting, maar heeft een enorme weerslag op de levenskwaliteit. Jammer genoeg is een adequate behandeling is nog steeds niet voorhanden.

Warm hart voor Rode Neuzen Dag

Zelf ervaart ook Wouter moeilijkheden: “Ik heb continu last van zenuwpijnen in mijn linkerbeen en -schouder. Daarnaast ben ik constant moe, waardoor ik het gevoel heb dat ik nooit uitgeslapen ben. Ook concentratieproblemen zijn daarom ook opgedoken de laatste jaren, wat mij soms belemmert op het werk”.

Veel jongeren in die situatie zijn zich ook niet helemaal bewust dat ze met mentale problemen zitten. Ik toen ook niet. Wouter Marijse

“Ik vind Rode Neuzen Dag een prachtig initiatief, een initatief dat aantoont dat Vlaanderen een warm hart heeft voor het goede doel. Toen ik de diagnose van MS kreeg, op mijn twintigste, heb ikzelf ook mentale problemen ondervonden. Laat ons het gerust een depressie noemen, waar ik lang met gesukkeld heb. Voor de buitenwereld leek ik wel oké, maar binnenin stortte mijn wereld in. Hoe zou je zelf zijn op die leeftijd? Het is niet makkelijk om als jongere met MS hulp te gaan zoeken. Veel jongeren in die situatie zijn zich ook niet helemaal bewust dat ze met mentale problemen zitten. Ik toen ook niet. Op zulke momenten draait de wereld rond jou gewoon verder, maar zit jezelf in een vicieuze cirkel die heel moeilijk te doorprikken is. Sociale media, die de dag van vandaag bij veel jongeren een grote rol spelen in het dagelijkse leven, tonen ook vooral het ‘perfecte plaatje’ en zijn op dat moment niet altijd een meerwaarde.”

Mentale problemen na de diagnose

Veel jongeren hebben te maken met mentale problemen na de diagnose, vaak vinden zij niet de juiste noden en begeleiding. Wouter Marije

Als coördinator van de MS-Liga Vlaanderen vzw Jongerenwerking komt Wouter veel met jongeren in contact die nog maar pas de diagnose van MS hebben gekregen: “Zij stuiten in onze maatschappij op heel wat onbegrip, gezien MS op deze leeftijd meestal een ‘onzichtbare’ ziekte is, maar wel degelijk gevolgen heeft in het dagdagelijkse leven van deze jongeren. Veel jongeren hebben te maken met mentale problemen na de diagnose, vaak vinden zij niet de juiste noden en begeleiding. De Jongerenwerking gaat op zoek naar activiteiten en bespreekbare onderwerpen die leven bij jongeren met MS. Via die uitgangspositie willen zij een luisterend oor en steunpilaar zijn voor zowel de jongeren met MS als hun omgeving.”

Wil jijzelf iets doen om mensen met MS te helpen? Op de website van de MS liga kan je je opgeven als vrijwilliger, buddy of begeleider. Meer info vind je hier. Voor meer info over Wouter zelf kan je hier terecht.

