Woonzorgcentrum Sint-Jozef sluit afdeling na coronabesmetting van één bewoner Kristof De Cnodder

23 juli 2020

13u32 0 Lier Het Lierse woonzorgcentrum Sint-Jozef heeft één afdeling voorlopig gesloten omdat één van de dertig bewoners van de sectie besmet blijkt te zijn met het coronavirus. Bezoek is tot nader order verboden in de bewuste afdeling. De 130 andere rusthuisbewoners mogen wel nog (beperkt) bezoek ontvangen.

Eerder deze week werd covid-19 vastgesteld bij een persoon die in WZC Sint-Jozef verblijft. Opvallend: de patiënt in kwestie raakte tijdens de eerste grote coronaopstoot ook al eens besmet. Om verdere verspreiding onder bewoners en personeel te vermijden, besloot de rusthuisdirectie om de getroffen afdeling in lockdown te laten gaan. In de komende dagen worden er bijkomende tests uitgevoerd om na te gaan in hoeverre het virus zich al verder heeft kunnen verspreiden.