Wolf Billy stelt het goed en zit mogelijk opnieuw in Nederland: “Maar hopelijk trekken we lessen uit aanrijding”

Het mogelijk laatste plaatje van wolf Billy in ons land werd afgelopen donderdag geschoten door de jonge natuurfotograaf uit Schelle. “Ik had al tien keer post gevat om hem te kunnen zien, maar ik heb hem maar drie keer kunnen opmerken. De laatste keer kon ik hem fotograferen”, aldus Yente.

Dat gebeurde ter hoogte van de Berlaarsesteenweg. “Op een afstand van zo’n twintig meter zag ik hem plots voorbijlopen. Dit in de richting van de spooroverweg. Net voor hij de sporen overstak, keek hij nog een keer om. Recht in de lens”, zegt Yente nog.

“Stelt het goed”

Vermoedelijk trok de wolf vervolgens via Vosselaar richting Turnhout waar hij dan uiteindelijk vrijdag werd aangereden. Er werd veel gespeculeerd of het dier de aanrijding had overleefd. Er werd ook gevreesd voor interne bloedingen. “De eerste uren waren bijzonder cruciaal”, klinkt het nog.

Maar inmiddels is gebleken dat wolf Billy het goed stelt. Hij zou de aanrijding hebben overleefd en zou zelfs al twee keer zijn gezien. Er is ook sprake dat Billy inmiddels wat vee tot prooi heeft gemaakt. “Er wordt nu gedacht dat hij weer in Nederland is”, aldus Yente.

Ecosystemen

De natuurfotograaf uit Schelle is bijzonder blij met de confrontatie tussen hem en de wolf. Hij is ook erg tevreden met de foto die hij heeft kunnen maken. Toch roept hij de Vlaamse overheid op om lessen te trekken uit de aanrijding: “Er werd in het verleden al veel gezegd dat Vlaanderen niet de plek is voor een wolf. Omwille van zijn vele wegen. Dat kan kloppen. Maar waarom worden er dan niet meer ecoducten -en tunnels aangelegd?”

Volgens de negentienjarige zouden deze ecosystemen de wolf beter kunnen beschermen. “Kijk maar naar de otter. Ook die was bijna uitgestorven maar vond dankzij de ecosystemen langzamerhand opnieuw zijn weg in Vlaanderen.”