Winterfestival KerstFest biedt kansen aan jong muzikaal talent Kristof De Cnodder

09 december 2019

Vijf studentes projectmanagement organiseren op zaterdag 21 december het muziekfestivalletje KerstFest in en aan het Lierse jeugdhuis De Moeve. Vooral lokaal (nog niet zo bekend) talent zal de kans krijgen om zich te tonen.

Astrid Rubben, Naomi Leboy, Céline Coppiters, Norah Wyns en Ines Merckes zijn laatstejaarsstudenten Event- en Projectmanagement aan de Antwerpse Karel De Grote Hogeschool. Samen kregen ze half oktober de opdracht om als afstudeerproject een evenement naar keuze in mekaar te steken. De vijf besloten een festivalletje met aansluitend een fuif op poten te zetten in De Moeve. Het event werd KerstFest gedoopt.

“We konden zes acts uit Lier en de ruime regio strikken voor een optreden”, legt spreekbuis Naomi Leboy, zelf afkomstig uit Lier, uit. “Het gaat vooral om minder bekende artiesten, die allerlei verschillende muziekgenres brengen. Onder andere freestyle rappers Krix and Sash uit Koningshooikt komen langs. Enerzijds willen we graag een podium bieden aan ontluikend talent. Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat grotere namen meer geld kosten en ons budget beperkt is. Alle financiële middelen hebben we zelf bijeen moeten zoeken, onder andere via sponsors en sympathisanten.”

“Hoewel we straks niet enkel zullen worden afgerekend op de opkomst, hopen we natuurlijk wel dat zo veel mogelijk mensen de weg naar De Moeve zullen vinden”, glimlacht Naomi Leboy. “De winst die we hopelijk zullen maken, zal voor een stuk naar de werking van De Moeve gaan.”

KerstFest start op 21 december om 19 uur. Het einde is voorzien rond 3 uur. Tot 23 uur is er buiten een artistieke minimarkt. De toegangsprijs bedraagt vijf euro. Het volledige programma is terug te vinden via www.facebook.com/KerstFest19