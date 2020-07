Win een elektrische fiets met zomeractie Lierse middenstand Kristof De Cnodder

15 juli 2020

09u36 0 Lier Tussen 15 juli en 15 september organiseren de stad Lier en de plaatselijke middenstandsvereniging een zomeractie waarbij de klanten tal van prijzen kunnen winnen. De hoofdprijs is een elektrische fiets ter waarde van 1 790 euro.

Shoppers kunnen bij de deelnemende handelaars een spaarkaart krijgen. Per aankoopschijf van tien euro krijgen de klanten een stempel. Volle spaarkaarten (met twaalf stempels) kunnen worden ingeleverd in speciale collectedozen bij Visit Lier, cultureel centrum De Mol, bib de Fé of het stadskantoor op de Dungelhoeffsite. Aan het einde van de zomer zal een ‘onschuldige hand’ de winnaars uitloten.

Naast de elektrische fiets waarvan eerder sprake zijn er nog tal van andere mooie prijzen: vijf centrumbonpakketten van 300 euro, een dagje winkelen in Lier met een personal shopper aan je zijde en 250 euro winkelbudget, vijf etentjes voor twee personen in een plaatselijk restaurant, een reeks geschenkbonnen van vijftig euro, vijf Lierse proeftoerpakketten en vijf bonnen voor kinderwandelingen van Visit Lier.

Deelnemende handelaars hebben een speciale affiche aan hun raam hangen. Meer info op www.shoppeninlier.be