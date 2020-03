Wijkcentra Zewopa zoeken 100% katoen: “Willen mondmaskers maken” Antoon Verbeeck

20 maart 2020

16u49 0

De wijkcentra van Zewopa, die zorg geven aan personen met een fysieke beperking in Lier, Zwijndrecht, Berchem, Herentals, Antwerpen-Kiel en Kappellen zijn dringend op zoek naar 100 procent katoen. Met de ingezamelde stoffen willen de medewerkers mondmaskers maken. “Bij de verdeling van mondmaskers staan wij momenteel helemaal onderaan. Daarom nemen we het heft in eigen handen. Het is belangrijk dat het om 100 procent katoen gaat. Wie stoffen heeft, kan deze in onze brievenbus te Lier komen stoppen, in de Florent Van Cauwenberghstraat 1”, zegt algemeen directeur Joris Bracquené. Wie zelf de handen uit de mouwen wil steken, stuurt naar Zewopa eerst een mailtje. “Dan ontvang je een sjabloon en duidelijke instructie van hoe je een mondmasker maakt.”, klinkt het. Voor een sjabloon mail je naar collectieve.begeleiding@zewopa.be.