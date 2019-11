Wijk Zevenbergen protesteert tegen bouwaanvraag 25 wooneenheden: “We maken ons zorgen over extra verkeersdrukte” Kristof De Cnodder

29 november 2019

13u59 1

Zowat 130 bewoners van de Lierse wijk Zevenbergen hebben zich uitgesproken tegen een bouwaanvraag voor 25 wooneenheden in hun buurt. De omwonenden zijn beducht voor de extra verkeersdruk die het project met zich mee zou brengen. Het stadsbestuur houdt zich voorlopig op de vlakte.

Projectontwikkelaar GBR Vastgoed uit Borsbeek heeft een vergunning aangevraagd voor de bouw van twee keer elf appartementen, een ondergrondse parking en drie gekoppelde woningen aan de Antwerpsesteenweg 451 in Lier. Naast computerwinkel STS werd eerst een oude villa afgebroken en nu wil GBR de site dus herontwikkelen. Die plannen worden in de achterliggende wijk Zevenbergen echter maar lauw onthaald. De ontsluiting van het wooncomplex zou gebeuren via de Laportalaan en dat stuit op weerstand. Het pas afgesloten openbare onderzoek leverde een 130-tal bezwaarschriften op.

“Op de Antwerpsesteenweg is er nu al vaak een verkeersinfarct” Buurtbewoner Willem Hermans

“We maken ons zorgen over de extra verkeersdrukte die dit project met zich mee zal brengen”, zegt wijkbewoner Willem Hermans. “Op de Antwerpsesteenweg is er nu al vaak een verkeersinfarct. Bovendien bestaan er blijkbaar plannen om de spoorwegovergang aan de Ernest Claeslaan af te sluiten, in het kader van de voorziene fietsostrade naast het spoor. Dat betekent een invalsweg minder naar onze wijk, waardoor er wellicht sowieso al meer verkeer door de Guido Gezellelaan zal passeren. Met een extra bouwproject van deze omvang komt er nog meer druk te staan op het wegennet.”

Hermans merkt verder op dat een andere projectontwikkelaar aan de Antwerpsesteenweg 459 een winkelpand wil vervangen door 64 wooneenheden. Ook tegen dat dossier werd in Zevenbergen geprotesteerd en momenteel wordt die strijd zelfs uitgevochten voor de rechtbank. “Wij willen vermijden dat Zevenbergen en omgeving binnenkort vol komen te staan met meergezinswoningen”, geeft Hermans nog mee. “Als je de deur open zet voor één zo’n project, gaan er waarschijnlijk nog heel wat andere aanvragen volgen.”

Hermans is ook bestuurslid van de Lierse Sp.a-afdeling en socialistisch raadslid Freddy Callaerts bracht de kwestie ter sprake binnen de gemeenteraad. Callaerts vroeg zich af wat het standpunt is van de meerderheid van N-VA en Open VLD. Schepen van Stadsontwikkeling Walter Grootaers (Open VLD) kon naar eigen zeggen niet echt ingaan op het dossier. “Iedereen kan een aanvraag indienen, maar dat houdt niet in dat de stad voor of tegen is”, aldus Grootaers. “Het schepencollege zal de resultaten van het openbaar onderzoek en alle interne en externe adviezen in acht nemen en dan een beslissing nemen. Aangezien het om een lopende procedure gaat, kan ik hier en nu geen mening formuleren over de aanvraag in kwestie.” De verwachting is dat het college over enkele weken knopen doorhakt.