Wie wil cultuurcafé De Mol uitbaten? Kandidaten kunnen zich melden voor 1 oktober Kristof De Cnodder

20 juli 2020

21u42 0 Lier Wie zin heeft om het cultuurcafé aan het Lierse cultureel centrum De Mol uit te baten, kan zich voor 1 oktober officieel kandidaat stellen. De concessie met de huidige geranten loopt op 30 juni 2021 af en dus is de uitbating van het cultuurcafé opnieuw te bekijken.

Billie Bulent en Aline Lont zijn aan hun negende jaar bezig als uitbaters van de cafetaria van De Mol. Het koppel – dat zopas een zomerbar opende – wil nog wel graag verder doen, maar ook andere kandidaat-uitbaters kunnen zich in de komende weken melden. Geïnteresseerden kunnen uiterlijk op 30 september een dossier indienen bij de vzw Prolier, die verantwoordelijk is voor de programmatie in De Mol.

De verschillende criteria waaraan je moet voldoen en de procedure die je moet volgen, kan je hier terugvinden. Op donderdag 27 augustus (om 20 uur) en zaterdag 29 augustus (om 10 uur) zijn er ook nog infomomenten in het cultuurcafé. De volgende concessieperiode zal lopen van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2026.