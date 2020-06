Wie ontwerpt een etiket voor jubileumbier Jutteneer? Kristof De Cnodder

22 juni 2020

18u58 3 Lier Naar aanleiding van het tweehonderdjarige bestaan van Koningshooikt (in 2021) zal er in de Lierse deelgemeente een speciaal bier worden gebrouwen. De Hooiktse dorpsraad organiseert nu samen met kunstgalerij Art-Uur een ontwerpwedstrijd voor het etiket op het bierflesje.

In 2021 viert Koningshooikt zijn tweehonderdste verjaardag. Achter de schermen wordt er volop gewerkt aan de uitbouw van een feestprogramma. Zo nam de dorpsraad al een lokale brouwer onder de arm en gaf hem de opdracht om een jubileumbiertje, met als naam Jutteneer, te produceren. Details over het bier zelf worden pas later bekend gemaakt, maar intussen lanceert de dorpsraad dus wel al een ontwerpwedstrijd voor het bijhorende etiket.

Creatievelingen van 18 jaar of ouder kunnen tot en met 11 september een ontwerp inzenden. De dorpsraad en Elke Cuypers van de Lierse galerij Art-Uur zullen de inzendingen beoordelen en een winnaar kiezen. Nadien volgt er normaal ook een expo waarbij alle inzendingen zullen worden tentoongesteld.

De jury vraagt om enkele elementen zeker op te nemen in het ontwerp. Zo mag de naam Jutteneer niet ontbreken en moet er een varken of varkenskop te zien zijn op het etiket. Naar aloude traditie worden er op de naamdag van Hooikts patroonheilige Sint-Antonius immers varkenskoppen geveild aan de kerk. Op 25 september wordt het winnende etiket onthuld. Meer info en inschrijven via dorpsraad@koningshooikt.be of elke.cuypers.art@gmail.com.