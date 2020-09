Wezel moet konijnenplaag op kerkhof Kloosterheide oplossen Kristof De Cnodder

18u07 0 Lier De stedelijke begraafplaats Kloosterheide in Lier heeft af te rekenen met een konijnenplaag. Om dat probleem op te lossen, schakelt de stad Lier nu een gespecialiseerde verdelgingsfirma in. Deze firma zal een wezel gaan inzetten om jacht te maken op de overtollige konijnen.

“Bezoekers signaleerden ons dat er tegenwoordig wel erg veel konijnen rondlopen op de begraafplaats Kloosterheide”, vertelt bevoegd schepen Rik Pets (N-VA). “Vermoedelijk komen de beestjes van een nabijgelegen weide. Op het kerkhof zorgen de konijnen voor overlast. Ze graven onder andere putten en beschadigen de aanwezige grasperken. Om het probleem in te dijken, roepen we nu de hulp in van een gespecialiseerde firma. De mensen van dat bedrijf gaan een wezel zijn gang laten gaan. Hopelijk kan dat roofdiertje het aantal konijnen snel helpen terugdringen tot normale proporties.”