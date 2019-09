Werkstraf voor vechtpartij op café TVDZM

17u30 0 Lier De rechtbank in Mechelen heeft Yannick H. veroordeeld tot het uitvoeren van een werkstraf van zestig uur. De man werd schuldig bevonden voor een vechtpartij in een café in het centrum van Lier.

De man kreeg het samen met een vriend, Jeroen S., aan de stok met twee andere cafébezoekers. De ruzie ontstond na een discussie over het dansgedrag van de betrokkenen. De discussie escaleerde en er volgden kopstoten en enkele rake klappen. Een slachtoffer kwam ten val en viel op een gebroken glazen voet van een bierglas. Hij liep een litteken op. Een ander slachtoffer liep zodanige verwondingen op dat hij sindsdien naar eigen zeggen niet meer kan deelnemen aan duik- en sportactiviteiten zoals onder meer de Dodentocht. Ook S. werd schuldig bevonden voor de vechtpartij. Hij had zijn kat naar de rechtbank gestuurd en werd vandaag bij verstek veroordeeld tot vier maanden en het betalen van een geldboete van 400 euro. Aan de burgerlijke partijen werd in totaal een schadevergoeding toegekend van iets meer dan 5.700 euro. Het duo heeft nu een maand de tijd om in beroep te gaan tegen het vonnis.