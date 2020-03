Werkstraf voor vals geld in dancing La Rocca Tim Van Der Zeypen

09 maart 2020

13u15 0 Lier Tawid W., een 26-jarige man uit Deurne heeft een werkstraf van 120 uren gekregen voor het uitgeven van een vals bankbiljet van vijftig euro in dancing La Rocca. Dat gebeurde begin maart 2019. Het was een medewerker van de Lierse dancing die alarm sloeg nadat het biljet werd aangetroffen.

Meteen na de vondst van het biljet werd de politie erbij gehaald, de twintiger werd staande gehouden. Bij aankomst van de politie gaf de 26-jarige meteen toe dat hij met het valse biljet probeerde te betalen. Bij het doorzoeken van zijn auto werd er later nog vals geld aangetroffen. Alles bij elkaar kon dit geraamd worden op 11.000 euro.

Cafékennis

“Het geld was niet van mij”, zei hij tegen de politie én de rechtbank vorige maand. “Dat ik het heb uitgegeven, geef ik toe. Maar het was in opdracht van een cafékennis. Ik kreeg een geldsom als ik kon aantonen of het valse geld was te herkennen of nier.” De naam van die cafékennis werd niet gegeven. Volgens de verdediging ging het om een eenmalige uitschuiver en fout.

Werkstraf

“Mijn cliënt had financiële problemen omdat het niet goed ging met zijn pizzarestaurant”, klonk het bij de raadsman van W. Hij vroeg om niet on te gaan op de gevorderde celstraf van een jaar maar om de Deurnenaar een werkstraf op te leggen. Rechter Jessica Bourlet ging daarop in en veroordeelde hem tot het uitvoeren van een werkstraf van 120 uren. Doet hij dat niet, riskeert hij alsnog 12 maanden cel.