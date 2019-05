Werkstraf voor twintiger na diefstal met geweld in supermarkt TVDZM

31 mei 2019

Rechter Suzy Vanhoonacker heeft een 22-jarige man uit Geel een werkstraf opgelegd van honderd uur. De twintiger stond terecht voor een diefstal met geweld in een Lierse supermarkt. De man werd toen op heterdaad betrapt maar sloeg op de vlucht. De diefstal werd niet betwist. “Alleen pleegde hij de diefstal omdat hij geen geld had. Hij had een inkomen van 800 euro en had na de huur nog maar 300 euro over om te overleven”, klonk het bij zijn raadsman. De verdediging vroeg dus om een tweede kans. Die kreeg hij ook uiteindelijk. De twintiger moet de werkstraf wel binnen het jaar uitvoeren.