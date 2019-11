Werkstraf voor man die zich verzet bij arrestatie: “Die agent liep tegen mijn vuist” TVDZM

01 november 2019

Een 24-jarige man uit Lier heeft van de rechter in Mechelen een werkstraf opgelegd gekregen. De twintiger stond eerder terecht voor weerspannigheid. Op oudejaarsnacht was hij betrokken bij een vechtpartij op het Zimmerplein. Toen de politie hem wilde kalmeren, sloeg hij op de vlucht ondanks een bevel om te stoppen. De politie ging hem achterna, kon hem tegenhouden en wilde hem meenemen naar het politiekantoor. “Alleen ging het toen mis en kreeg mijn cliënt een volle vuistslag in zijn aangezicht”, zei de advocaat van een politie-inspecteur die zich burgerlijke partij. De vuistslag werd ontkent: “Die agent moet tegen mijn gebalde vuist zijn gelopen. Ik heb nooit de bedoeling gehad om hem te slaan.” De jongeman heeft nu een jaar de tijd om de werkstraf van vijftig uur uit te voeren. Doet hij dit niet, riskeert hij alsnog een celstraf van vijf maanden. Aan de politie-inspecteur werd een schadevergoeding toegekend van 250 euro