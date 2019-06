Wereldprimeur bij Van Hool: eerste waterstoftrambus vanaf najaar operationeel Kristof De Cnodder

04 juni 2019

15u23 6 Lier Busbouwer Van Hool uit Koningshooikt stelde vandaag een wereldprimeur voor. De firma pakt als eerste uit met een trambus die wordt aangedreven door waterstof. De Franse stad Pau zal dit najaar de eerste acht exemplaren in gebruik nemen. “Ook andere steden lieten al interesse blijken”, klinkt het bij Van Hool.

Van Hool produceerde enerzijds al bussen op waterstof en anderzijds al trambussen. Trambussen zijn bussen met het uitzicht en het comfort van een tram. Ze rijden bij voorkeur op een eigen bedding (om fileleed te vermijden), maar dat is niet noodzakelijk. Sinds kort maakt men bij Van Hool ook een combinatie van deze twee vormen: een waterstoftrambus.

In Pau bestelde men acht van die nieuwe voertuigen. Burgemeester François Bayrou kwam vandaag in de fabriek van Van Hool eens kijken hoe ver het productieproces staat. De burgemeester en de pers deden terloops een testritje in het eerste afgewerkte exemplaar, dat 125 personen kan vervoeren en een autonomie heeft van driehonderd kilometer.

Bij Van Hool is men trots op het in Koningshooikt uitgedokterde concept. “Sedert 2005 leverden we al meer dan honderd waterstof-aangedreven voertuigen af. Sedert 2011 rolden hier dik driehonderd trambussen van de band”, vertelt woordvoerder Dirk Snauwaert van Van Hool. “Nu ontwierpen we dus een combinatie van de twee en dat is een wereldwijde primeur.”

De stad Pau, in het Zuiden van Frankrijk, is de eerste om de waterstoftrambussen in gebruik te nemen. In de loop van het najaar zullen de aanwinsten ginds opduiken in het straatbeeld. Burgemeester Bayrou liet weten dat men bewust koos voor een voertuig op waterstof omdat dit beter is voor het milieu. De waterstofbus heeft een brandstofcel waarin waterstof en zuurstof door middel van omgekeerde elektrolyse worden omgezet in elektriciteit. Bij dat proces wordt alleen waterdamp uitgestoten en geen enkele schadelijke stof. Dat de kostprijs momenteel nog wat hoger ligt dan die van een normale trambus neemt men er in Pau graag bij.

Milieubewustzijn

Van Hool hoopt vanzelfsprekend dat in de toekomst heel wat andere steden in de voetsporen van Pau zullen treden. “We voelen dat er interesse is uit heel de wereld”, zegt Dirk Snauwaert. “Over het algemeen groeit het milieubewustzijn bij de openbare besturen. Mede dankzij dit soort technologische innovaties kunnen wij als bedrijf ons mannetje blijven staan.”

Overigens lijken de zaken bij Van Hool momenteel erg goed te gaan. Zo kondigde men half april aan dat men op zoek was naar tweehonderd bijkomende werkkrachten. Op 4 mei hield men een jobdag om extra personeel te lokken. Dat resulteerde alvast in een dertigtal aanwervingen.