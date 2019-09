Weer verdwijnen twee handelszaken uit Lier: “Leegstand daalt, maar verloop is groter” Kristof De Cnodder

09 september 2019

Met Beng-Els en Misenscène verdwijnen er (opnieuw) twee winkels uit het centrum van Lier. Los daarvan stonden er al een stuk of dertig winkelpanden leeg in het Lierse kernwinkelgebied. “Toch daalt de structurele leegstand”, stelt schepen van Lokale Economie Rik Verwaest (N-VA). “Wel kennen we tegenwoordig een groter verloop van winkels.”

Decoratiewinkel Misenscène in de Antwerpsestraat houdt dezer dagen een totale uitverkoop en loopt na 26 jaar op zijn laatste benen. Uitbaatster Patricia Mertens vindt het op haar zestigste wel geweest, maar stelt tegelijk vast dat het vet van de soep is. “Steeds meer mensen shoppen via het internet”, vertelt Patricia. “Het is een fenomeen dat overal speelt. Online vinden de klanten vaak spullen aan een goedkopere prijs. Het is als kleinere handelaar heel moeilijk om daar mee te concurreren. Zelf bouwde ik in de loop der jaren gelukkig een vast cliënteel op, maar voor starters zijn het geen evidente tijden. Ik merk rondom mij dat de jongste tijd heel wat recent opgerichte zaken snel weer verdwijnen.”

Babyspeciaalzaak Beng-Els in de Rechtestraat is zo’n jonge onderneming die er na amper drie jaar een punt achter zet. In november sluiten uitbaters Els Arras en haar man Wim Schroyen definitief de deuren. Een week geleden startte ook Beng-Els met een totale uitverkoop. “We hebben het geprobeerd, maar de concurrentie van het online shoppen blijkt te groot”, zeggen de zaakvoerders. “Omdat ons huurcontract binnenkort afloopt, was het nu het moment om er mee te stoppen. Wij blijven Lier zien als een aantrekkelijke winkelstad, maar in bepaalde sectoren kan je niet op tegen het internet.”

Wij telden vandaag ongeveer dertig winkelpanden die leeg staan of weldra leeg komen te staan in het kernwinkelgebied, dat zich uitstrekt van de Antwerpsestraat tot de Rechtestraat. “Leegstand is en blijft een aandachtspunt”, beweert bevoegd schepen Rik Verwaest. “Anderzijds wil ik opmerken dat er ook regelmatig nieuwe handelszaken bij komen. De structurele, langdurige leegstand is zelfs aan het dalen in Lier.” Volgens officiële cijfers van de stad waren er drie jaar geleden nog veertig ongebruikte winkels in het kernwinkelgebied. Afgaande op de tellingen gaat het dus inderdaad opnieuw de goede kant uit.

“Wel is het zo dat er meer verloop is”, bevestigt schepen Verwaest. “Het is een algemene tendens dat grotere ketens wegtrekken uit de stadscentra om zich in de rand te gaan vestigen of om zich meer toe te leggen op de online verkoop. In de plaats komen kleinere zelfstandigen. Zij brengen weliswaar iets authentieks, maar hebben doorgaans niet zo’n brede financiële basis als de grote spelers. Als die zaakvoerders dan eens een tegenslag kennen, heeft dat grotere gevolgen.”

Schepen Verwaest benadrukt dat het stadsbestuur de vaste overtuiging heeft om Lier als winkelstad in ere te houden. “Zo heffen we een leegstandstaks en geven we aanmoedigingspremies aan startende ondernemers. Verder staat in onze meerjarenplanning dat we onze winkelas mooier en groener willen gaan inrichten. Dat zal bijdragen aan de beleving en hopelijk meer potentiële kopers lokken.”