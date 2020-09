Weekend van de Klant: originele foto kan centrumbon van 150 euro opleveren Kristof De Cnodder

21 september 2020

09u58 0 Lier Tijdens het Weekend van de Klant (op 3 en 4 oktober aanstaande) delen de stad Lier en de Lierse afdeling van Unizo zeven centrumbonpakketten ter waarde van 150 euro uit. Wie zo’n bon wil winnen, dient mee te doen aan een fotowedstrijd.

Deelnemers aan de wedstrijd moeten een zo origineel mogelijke foto van zichzelf maken in de Picture Pop-up, een chalet op de Lierse Grote Markt. Wie deze foto’s vervolgens deelt via Facebook en Instagram (met toevoeging #shoppeninlier #instadlier) maakt kans op een centrumbon. In de week van 5 oktober zal een jury de zeven winnaars bepalen. Meer info op www.shoppeninlier.be