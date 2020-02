Wedstrijd JB David scholen afgerond: grootste ‘Fluoklassen’ beloond met bon of gratis minigolfsessie Kristof De Cnodder

20 februari 2020

21u46 0 Lier De katholieke scholengemeenschap JB David Lier organiseerde tijdens de voorbije maanden onder haar leerlingen een wedstrijd om het gebruik van fluovestjes in het verkeer te stimuleren. De winnende klassen werden vandaag gehuldigd in het Lierse stadskantoor.

“Tijdens de ‘donkere maanden’ deden we met het leerkrachtenteam af en toe steekproeven”, zegt Charisse Bakkers van JB David. “Daar werd dan een soort van score van bij gehouden. De klassen met de leerlingen die het vaakst fluo droegen, konden een prijs winnen.”

In het secundair onderwijs was klas 1B van de Sint-Ursula Middenschool de winnaar. In het lager en kleuteronderwijs werden er meerdere winnaars aangeduid. Alle winnende klassen kregen een beloning uit handen van Liers onderwijsschepen Ivo Andries (Open VLD). Ook de stad ondersteunde de actie, want zij zorgde voor de prijzen. De winnaars konden kiezen uit een centrumbon of een gratis minigolfsessie.