Webshop De V(l)inder biedt duurzaam en betaalbaar tweedehandsspeelgoed aan: “Als alleenstaande moeder vaak naar gezocht” Kristof De Cnodder

14 juli 2020

12u56 0 Lier Wie interesse heeft in duurzaam tweedehands speelgoed tegen een schappelijke prijs kan sinds kort op de website van de V(l)inder terecht. Bezieler van de webshop is de Lierse Viki Zaman. “Als alleenstaande moeder ben ik het gewend om op zoek te gaan naar betaalbaar kwaliteitsspeelgoed. Nu wil ik andere ouders helpen bij hun zoektocht.”

De V(l)inder werd ongeveer een half jaar geleden opgericht, maar door de coronacrisis stonden de activiteiten lang op een laag pitje. Intussen is de zaak opnieuw op kruissnelheid aan het komen: een goed moment om eens langs te gaan bij uitbaatster Viki Zaman.

“Vroeger schuimde ik met mijn eigen moeder de rommelmarkten af om speelgoed te zoeken voor mijn drie kinderen”, vertelt Viki, die de V(l)inder uitbaat in bijberoep. “Dat speelgoed moest kwalitatief en duurzaam zijn, maar mocht tegelijk niet te veel kosten. Na verloop van tijd kreeg ik het idee om iets meer te gaan doen. Sinds kort koop ik her en der speelgoed op om het later tegen een schappelijke prijs door te verkopen. Wat mijn formule interessant maakt voor ouders is dat ze bij mij meteen een breed gamma kunnen vinden: van puzzels over boeken en spelletjes tot houten poppenhuizen of keukentjes. Dat bespaart de kopers tijd bij het zoeken.”

Maximum vijftig euro

De prijzen van Viki’s koopwaar variëren van vier tot vijftig euro. Geïnteresseerden kunnen spullen bestellen (en te koop aanbieden) op www.dev-l-inder.com. Afhalen kan in een afhaalpunt in de Nieuwpoortstraat 31. “Na afspraak kan je daar ook speelgoed in het echt komen bekijken. Vanaf augustus zal je me verder met een kraam kunnen vinden op rommelmarkten in de buurt. Ik droom er van om ooit een échte fysieke winkel te kunnen uitbaten, maar dat is verre toekomstmuziek”, besluit Viki Zaman.