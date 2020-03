Exclusief voor abonnees Walter Grootaers herstelt thuis verder van coronavirus: “De isolatie op intensieve zorgen en de afhankelijkheid van anderen vielen me het zwaarst” Kristof De Cnodder

26 maart 2020

17u41 398 Lier Hij was de eerste bekende Vlaming bij wie het coronavirus werd vastgesteld en lag een dag of vijf op intensieve zorgen, maar inmiddels is Walter Grootaers stilaan weer aan de beterhand. De ‘opperkreuner’ zit nu thuis in quarantaine en wij konden hem bellen over zijn ziekte, herstel en kijk op de situatie. “Als 65-jarige behoor ik tot de risicogroep. Daar sta je onvermijdelijk wel eens bij stil.”

Exact twee weken geleden raakte bekend dat Walter Grootaers het coronavirus had opgelopen. De zanger/presentator/Open VLD-schepen van Lier moest op een gegeven moment zelfs worden opgenomen in het ziekenhuis, maar het ergste leed lijkt nu voorbij. “Tot op vandaag weet ik nog steeds niet waar het virus me te pakken kreeg”, opent Grootaers. “Kort voor ik ziek werd, ben ik weliswaar gaan skiën in Noord-Italië, maar dat was in een gebied waar er toen nog geen besmettingen waren. Bovendien is niemand anders van mijn reisgezelschap ziek geworden. Mijn besmetting kan dus even goed in België zijn gebeurd.”

Walter, hoe heeft het coronavirus zich bij jou gemanifesteerd?

