Vzw The Magic Angels maakt

‘hero-beertjes’ om coronahelden

te bedanken Kristof De Cnodder

14 april 2020

18u13 0 Lier Vzw The Magic Angels, die werd opgericht door Linda Van Echelpoel uit Koningshooikt, is volop bezig met het maken van zogenaamde ‘hero-beertjes’. De bedoeling is dat deze knuffelberen met mondmasker binnenkort als bedankje worden uitgedeeld aan mensen die zich nuttig maken in de strijd tegen het coronavirus.

Anderhalf jaar geleden stampte Linda Van Echelpoel samen met enkele mensen uit haar omgeving de vzw The Magic Angels uit de grond. Deze vzw maakt normaal mutsen, pruiken of andere verrassingen voor kinderen met kanker of langdurig zieken. Nu wilden Linda en co graag ook iets doen voor de coronahelden.

Ode aan de zorg

“Op internet stootte ik op een berenmodel van de Filipijnse ontwerpster Aixan Legasto. Het beertje draagt een mondmasker en is een soort van ode aan de mensen in de zorgsector”, legt Linda Van Echelpoel uit. “De ontwerpster staat toe dat het patroon wordt nagemaakt voor de goede zaak.”

“Wij hebben nu al een tiental ‘hero-beertjes’ in elkaar gestoken en er volgen er nog. Die willen we straks uitdelen aan onze zorghelden. Op de Facebookpagina of website van The Magic Angels kan iedereen iemand nomineren. Als er uiteindelijk meer nominaties dan beertjes zouden zijn, gaan we ze verloten.” De lottrekking gebeurt op 19 april. Meer informatie vind je op www.themagicangels.com.