Vzw Oikonde begeleidt nu ook bejaarden bij zelfstandig wonen Kristof De Cnodder

18 september 2019

14u55 0

De Lierse afdeling van vzw Oikonde begeleidt sinds een tijdje ook bejaarden bij zelfstandig wonen. Vroeger richtte Oikonde zich uitsluitend op mensen met een verstandelijke beperking, maar dat aanbod werd dus uitgebreid.

Oikonde – een vzw met vestigingen in Mechelen en Lier - is al ruim veertig jaar een begrip in de regio. Onder het motto ‘samen zelfstandig’ begeleidt Oikonde ongeveer driehonderd volwassenen met een beperking in hun thuissituatie. Enkele maanden geleden besloot de afdeling Lier zich ook op 65-plussers zonder mentale beperking te gaan richten. Een proefproject bij een kleinere groep senioren pakte goed uit en nu wil Oikonde het open trekken naar een groter publiek.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Wit-Gele Kruis nemen de medewerkers van Oikonde geen echte zorgtaken op zich. Wel brengen ze mensen die nood hebben aan een bepaalde vorm van thuiszorg met de juiste instanties in contact. “Ons streefdoel is dat ouderen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wat we bijvoorbeeld ook doen is mensen helpen bij het zoeken naar een leuke vrijetijdsbesteding”, zegt Ines Daems van Oikonde. “Onze persoonlijke aanpak is ons handelsmerk.”

Wie graag meer info ontvangt, kan mailen naar info@oikonde.org of bellen naar (03)488 56 83. Geïnteresseerden dienen wel in een straal van twintig kilometer rond Lier te wonen.

Meer over Oikonde

samenleving

mensen

ouderen

gezondheid

Lier