Vzw De Lier organiseert lampionnentocht in kader Warmste Week Kristof De Cnodder

25 november 2019

18u04 1 Lier Vzw De Lier organiseert op vrijdag 29 november een lampionnentocht in het Kader van de Warmste Week. De Lier biedt woonondersteuning aan mensen met een mentale beperking en wil via de lampionnentocht wat extra geld in het laatje brengen voor de eigen werking.

“Het is het derde opeenvolgende jaar dat we rond deze periode een lampionnentocht organiseren”, vertelt begeleidster Laura Vercruysse van De Lier. “Onze bewoners helpen zelf mee bij de voorbereiding en dat maakt het voor hen extra leuk. De opbrengst van de wandeling willen we gebruiken om enkele spullen aan te kopen die we in huis goed kunnen gebruiken. Zo hopen de bewoners bijvoorbeeld dat we ons straks een hometrainer kunnen aanschaffen.”

De lampionnentocht start aan de vestiging van De Lier, aan de Kesselsesteenweg 36 in Lier. Er werd een wandeling van vier kilometer uitgestippeld. Starten is mogelijk tussen 17 en 20 uur. Nadien kan u aan De Lier genieten van een hapje en een drankje. De deelnameprijs bedraagt zes euro voor volwassenen en drie euro voor kinderen. Inschrijven kan via kesselse@deliervzw.be