VTI verbouwt tweede verdieping om ‘flexleren’ mogelijk te maken Kristof De Cnodder

04 juli 2019

18u06 0

In het VTI van Lier wordt momenteel hard gewerkt aan de verbouwing van enkele klaslokalen. Deze ingreep is nodig omdat er vanaf 1 september op een andere manier zal worden les gegeven in het eerste jaar van de school.

Een paar aannemers zijn volop bezig om van zes lokalen op de tweede verdieping van het VTI twee grotere lokalen te maken. Er worden muren uitgebroken en verder wordt zowat alles vernieuwd: plafonds, vloeren, elektriciteit, deuren en meubilair. De aanzet om over te gaan tot deze verbouwing is een andere manier van les geven die vanaf het nieuwe schooljaar zal worden toegepast in het eerste jaar middelbaar.

“We willen flexibeler te werk gaan”, zegt schooldirectrice Carine Peeters. “In plaats van drie vakleerkrachten in drie verschillende lokalen te plaatsen, komen die voortaan samen in één grotere ruimte voor een grotere klasgroep te staan. Zij gaan opdrachten begeleiden die de leerlingen individueel of in kleinere deelgroepjes kunnen uitvoeren. Het voordeel is dat leerlingen zelf kunnen bepalen aan welke opdrachten ze meer of minder tijd spenderen. Wie bijvoorbeeld goed is in Frans, maar minder goed in wiskunde kan wat meer uitleg vragen over wiskunde.”

Vanzelfsprekend zal er regelmatig ook nog theorie worden onderwezen, kwestie van de scholieren op weg te zetten bij hun opdrachten. Maar het maken van de bijhorende oefeningen gaat dus flexibeler verlopen. “Het zal van iedereen een aanpassing vergen, maar wij zijn er van overtuigd dat dit een meerwaarde kan brengen”, gaat Carine Peeters verder. “Onze leerkrachten staan in elk geval achter deze omslag. We verwachten ook dat dit de motivatie van de leerlingen ten goede zal komen. In het lager onderwijs wordt deze werkwijze trouwens al vaker toegepast, met goed gevolg.”

Voorlopig zal het VTI het ‘flexleren’ enkel invoeren in het eerste jaar. Vanaf 2020 volgt in principe ook het tweede jaar. Voor de hogere jaren blijft alles – ten minste voorlopig – bij het oude. Het VTI zal volgend schooljaar ongeveer 540 scholieren tellen, waarvan een 65-tal eerstejaars.