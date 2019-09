Vrouw gaat agenten te lijf tijdens arrestatie TVDZM

16u35 0 Lier Bianca M. uit Lier heeft zich vanochtend moeten verantwoorden voor weerspannigheid tegenover de politie. Op 26 maart 2018 belden twee politie-inspecteurs aan bij beklaagde. Zij stond op dat moment geseind. De politie wilde haar meenemen naar het politiekantoor maar nog voor dat gebeurde, begon M. zich agressief op te stellen.

“Als jullie me dan toch willen meenemen, ga ik het jullie lastig maken”, riep ze naar de politie-inspecteurs. De vrouw moest geboeid worden. Dat lukte na lang tegenstribbelen maar wanneer ze door de agenten in de combi werd geplaatst, haalde ze nog een keer uit naar de inspecteurs. Een ervan liep verwondingen op aan de heup en was een tijdje werkonbekwaam. Ze vroegen vanochtend een schadevergoeding. De vrouw zelf liep in het verleden al elf veroordelingen op. Het is ook niet de eerste keer dat ze zich moet verantwoorden voor weerspannigheid. Het parket eiste vier maanden cel, de verdediging enige mildheid. “Er zijn psychische problemen. We zoeken nu naar een geschiktere oplossing dan de gevangenis”, klonk het bij haar raadsman.