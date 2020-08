Vrouw (55) naar het ziekenhuis na ongeval Tim Van Der Zeypen

03 augustus 2020

15u30 0

De hulpdiensten van Lier zijn maandagnamiddag moeten uitrukken naar de Ring van Lier (R16). Een 55-jarige autobestuurster verloor er de controle over haar stuur en belandde tegen een betonnen obstakel. Even werd er gevreesd dat de vrouw gekneld zat in haar wagen, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. “De vrouw werd afgevoerd naar het ziekenhuis ter controle”, zegt politiewoordvoerster Magalie Derboven. “Vermoedelijk werd ze kort voor het ongeval onwel.” Het voertuig werd getakeld. De brandweer moest de rijbaan vrijmaken. Het ongeval zorgde wel voor de nodige verkeershinder. “Op een gegeven moment was het aanschuiven tot aan het kruispunt van de Ring met de Antwerpsesteenweg.”