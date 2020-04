Vrouw (30) lichtte mensen op via tweedehandssites Tim Van Der Zeypen

09 april 2020

11u15 0 Lier De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een dertigjarige vrouw uit Lier in verdenking gesteld voor oplichting. Voorlopig kan ze al worden gelinkt aan een vijftigtal dossiers. De onderzoeksrechter in Mechelen liet haar vrij onder voorwaarden.

De vrouw gebuikte tweedehandssites om haar slachtoffers op te lichten. “Op die websites bood ze allerlei voorwerpen te koop aan”, zegt politiewoordvoerster Magalie Derboven. “Het geld nam ze in ontvangst maar de voorwerpen werden nooit opgestuurd.”

Enkele slachtoffers stapten naar de politie en dienden een klacht in. Eerder deze week werd ze opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Na haar verhoor werd ze in verdenking gesteld voor oplichting maar vrijgelaten onder voorwaarden.

“Momenteel kunnen we haar linken aan vijftigtal dossiers verspreid over heel België en maakte zo’n 8.000 euro buit.” Het onderzoek wordt inmiddels verdergezet door de politie van Lier