Vroegere slagerij Langmans is nu bloemenwinkel Vlier: “Alleen de koelcel werd behouden” Kristof De Cnodder

11 december 2019

16u16 0 Lier Het gebouw in de Lierse Kartuizersvest waar vroeger slagerij Langmans was gevestigd, heeft sinds kort een nieuwe bestemming. Cindy De Bruyn (37) uit Emblem baat er sinds afgelopen weekend bloemen- en plantenwinkel Vlier uit. “Het kriebelde al een tijdje om een eigen zaak op te starten”, zegt Cindy.

Tot enkele jaren geleden kon je vlees en charcuterie kopen aan de Kartuizersvest 83, maar nu zijn dat bloemen en planten geworden. Cindy De Bruyn gaf het vroegere hoekpand van slagerij Langmans – dat al even leeg stond – een totaal andere invulling.

“Ik had al langer zin om op zelfstandige basis bloemen en planten te gaan verkopen en in het passeren viel mijn oog op het gebouw”, vertelt Cindy. “Vervolgens nam ik contact op met de eigenaar en dat leidde tot een huurovereenkomst. Na een maand verbouwen kon mijn winkel, die ik Vlier noemde, vorig weekend de deuren openen. In de winkelruimte zie je niet dat het hier ooit een slagerij was. Achteraan heb ik de koelcel wel behouden, want daar kan ik perfect snijbloemen in stockeren.”

Cindy heeft al heel wat ervaring in de sector. “Ik ben destijds als hobby beginnen bloemschikken en de voorbije tien jaar werkte ik in de bloemenafdeling van een tuincentrum”, geeft de kersverse onderneemster mee. “Nu wou ik dus eens helemaal mijn eigen ding gaan doen. Het is een hele stap, maar ik voelde me er klaar voor. Eén voordeel heb ik alvast: in mijn branche is de concurrentie van de online verkoop minder groot dan in andere sectoren. Ik heb dus goede hoop dat de zaak een succes kan worden.”

Vlier is van woensdag tot en met vrijdag open tussen 10 en 18.30 uur, op zaterdag tussen 9 en 17 uur en op zondag tussen 9 en 14 uur. Maandag en dinsdag zijn de sluitingsdagen. “Het weekendwerk schrikt me niet af, want dat ben ik intussen gewend”, besluit uitbaatster Cindy.