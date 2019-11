Vroegere apotheek Hoet is nu gezinswoning: “De antieke apothekersspullen krijgen plaatsje in interieur” Kristof De Cnodder

12 november 2019

20u40 0 Lier Een dik jaar nadat apotheker Marc Hoet met pensioen ging, heeft zijn bekende apotheek in de Lierse Berlarij een nieuwe bestemming gekregen. Tom Van Caeyzeele en zijn gezin namen het gebouw over en maakten er hun woning van. “De antieke apothekersspullen die achter bleven, gaan we in ons interieur verwerken”, zeggen de kopers.

Apotheek Hoet was decennialang een begrip in Lier. In 1938 namen Roger Hoet en zijn vrouw Rosa Van Hilst een reeds bestaande apotheek aan de Berlarij 44 over en later zette zoon Marc de zaak verder. In september 2018 ging Marc Hoet met pensioen, wat meteen het einde betekende van een tijdperk. Recent werd het pand (met woon- en winkelgedeelte) verkocht aan het gezin Van Caeyzeele, dat voordien iets verderop woonde. Opvallend: de kopers kregen de inboedel van de apotheek, inclusief enkele prachtige antieke stukken, er zomaar bij.

“Mijn vrouw en ik waren op slag verliefd op het gebouw. Een kwartier na de bezichtiging hadden we al een bod uitgebracht”, vertelt Tom Van Caeyzeele. “Toen we hoorden dat Marc Hoet zijn inboedel niet mee zou verhuizen, werd het alleen maar interessanter. De oude apothekersspullen die hier nog liggen – gaande van een antieke ‘pillendraaier’ tot receptenboeken uit 1922 - brengen een bepaalde charme. Er was dan ook geen haar op ons hoofd dat er aan dacht om alles naar het containerpark af te voeren. Integendeel, we willen al dit materiaal op een of andere manier verwerken in ons interieur. We weten nog niet exact welke bestemming we het vroegere winkelgedeelte gaan geven – we denken aan een naaiatelier voor mijn vrouw - maar hoe dan ook zal de sfeer van de apotheek hier blijven hangen.”

Oude receptenboeken

Marc Hoet vindt het prima zo. “Ik heb een paar glazen flessen uit de apotheek mee verhuisd, maar had geen plek om alles te stockeren”, vertelt de apotheker op rust. “Toen ik hoorde dat de kopers interesse hadden in het aanwezige materiaal was ik best blij. Het had zonde geweest als alles zomaar zou worden weggegooid, want er zitten zeker mooie stukken tussen. Heel wat zaken werden nog gebruikt door mijn ouders.”

Hoewel Marc Hoet zijn levenswerk al even achter zich heeft gelaten, komen er nog regelmatig klanten aankloppen aan de Berlarij 44. “We kregen hier al een paar mensen aan de deur die niet wisten dat de apotheek weg is”, vertelt Tom Van Caeyzeele. “Helaas kan ik ze niet helpen. Ik heb dan wel receptenboeken in huis, maar ga me zeker niet wagen aan het maken van medicatie (lacht).”

Hoets Geneeszalf

Desondanks leeft apotheek Hoet elders toch een klein beetje verder. De in Lier vermaarde Hoets Geneeszalf, die goed is voor allerhande huidproblemen, wordt nu op een viertal andere plaatsen aan de man gebracht. “Na mijn pensioen vroegen enkele collega’s om het recept en ik heb dat met plezier door gegeven”, besluit Marc Hoet. “Ik wou dat de mensen de zalf ook konden blijven gebruiken nadat ik er mee stopte.”