Vroeger gebouw Walkiers is nu feestzaal Nisrine: “Wie hier vroeger kwam dansen, zal het niet meer herkennen” Kristof De Cnodder

07 november 2019

09u41 0

In het voormalige dansinstituut Walkiers, op de Aarschotsesteenweg in Lier, ging recent feestzaal Nisrine open. Uitbaters Mohamed en Ali Amarchouh gaven HLN een exclusieve rondleiding. “Wie hier vroeger kwam dansen, zal het gebouw niet meer herkennen, want we gaven het een compleet andere inrichting.”

Een half jaar geleden kon u hier al lezen dat de firma Nisrine Events uit Hoboken een aanvraag had ingediend om van het vroegere dansinstituut Walkiers een feestzaal te mogen maken. In tussentijd verkreeg Nisrine alle vergunningen, werd er druk verbouwd en gingen er zelfs al enkele feesten door in het grondig vernieuwde complex. Broers Mohamed en Ali Amarchouh – die samen met hun moeder en zus de uitbating van de zaal verzorgen - waren bereid om ons er een keertje rond te leiden.

“Onze moeder zit al langer in de feestbranche. Zij had al een cateringbedrijf”, vertellen de broers Amarchouh. “Gaandeweg groeide binnen de familie het idee om een stap verder te gaan. Zo gingen we in de Antwerpse regio op zoek naar een eigen feestzaal. Eerst stonden we dichtbij de aankoop van een pand in Kalmthout, maar in extremis kwamen we in Lier uit. Waarom het Lier werd? De ligging is gewoon beter, Kalmthout is toch nogal een uithoek van de provincie. Bovendien is er in Lier vlakbij een openbare parking.”

Dat er aan de Aarschotsesteenweg veel verbouwingswerk lag te wachten, schrok de familie Amarchouh niet af. “Maandenlang zijn we bezig geweest met de herinrichting”, zegt Mohamed Amarchouh. “Zo werd bijvoorbeeld de grote houten vloer in de oude danszaal vervangen door een witte tegelvloer. De hoek waar dansstudio Walkiers vroeger dansschoenen verkocht, werd omgevormd tot onze keuken. Onlangs was hier tijdens een feest iemand te gast die vroeger bij Walkiers ging dansen. Hij herkende de zaal nog amper (lacht).”

Nisrine investeerde verder fors in nieuw meubilair en decoratie en het resultaat mag er zijn. “We hebben nu beneden een zaal die plaats biedt aan maximum vierhonderd eters, terwijl er boven nog een aparte zaal is voor 140 man”, legt Ali Amarchouh uit. “De grote zaal kunnen we middels een schuifwand ook opdelen in twee stukken, al naargelang de grootte van het gezelschap. Het is anderzijds niet de bedoeling om hier twee feesten tegelijk te laten plaats vinden.”

Nisrine wil zich ontpoppen tot een ideale locatie voor allerhande festiviteiten, van bedrijfsevents tot trouwpartijen. “Eind september hadden we ons eerste feest. Intussen loopt de agenda aardig vol”, laten de Amarchouhs weten. “Er staan in de komende maanden vrij veel Marokkaanse huwelijken op het programma, maar even goed hebben al Congolese, Poolse én Vlaamse gasten de zaal geboekt. Iedereen is hier dus meer dan welkom. Onze traiteurdienst wordt uiteraard aangepast aan de smaak van de feesters. We hebben mensen in huis die zowel de Marokkaanse als de Vlaamse keuken kunnen aanbieden. Alles is bespreekbaar.”

Meer informatie via www.nisrine-events.be