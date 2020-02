Vriendinnen Merve en Selvi zetten eerste horecastappen in La Casa di Pasta: “Heel gemotiveerd om er iets van te maken” Kristof De Cnodder

20 februari 2020

21u37 0 Lier De Antwerpsestraat in Lier is sinds deze week een pastabar rijker. Vriendinnen Merve Orta en Selvi Orhan zetten in La Casa di Pasta hun eerste stappen in de horecawereld. “Een eigen zaak was iets waar we al een tijdje van droomden.”

In het pand waar vroeger nog Belgafone telefoonshop en cosmeticawinkel Rituals waren gevestigd, ging zopas La Casa di Pasta open. Merve Orta en Selvi Orhan verkopen er pasta’s, panini en slaatjes. Die kunnen ter plaatse worden opgegeten of worden meegenomen.

“We koken allebei graag en droomden er al langer van om zelfstandige te worden”, vertelt Merve, die van Maasmechelen afkomst is, maar vier jaar geleden naar Lier verhuisde. “Zelf was ik vroeger verpleegkundige, terwijl Selvi psychologie studeerde. Nu wilden we eens iets totaal anders proberen. Het is de eerste keer dat we iets doen in de horeca en we zijn heel gemotiveerd om er iets van te maken. We kozen er voor om een pastabar op te richten, omdat het ons een gat in de markt leek in Lier.”

La Casa di Pasta – een verwijzing naar de populaire Netflix-serie La Casa de Papel – nam alvast een vliegende start. “In de eerste dagen kregen we al heel wat volk over de vloer. Onder andere veel jongeren van de vlakbij gelegen scholen Thomas More en VTI”, zegt Merve Orta. “Ook mensen die komen winkelen of werken in de Antwerpsestraat wisten ons al te vinden. We zijn zeker tevreden over ons begin.”

La Casa di Pasta is van maandag tot en met zaterdag open tussen 10 en 19 uur.