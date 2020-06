Vosschemie Benelux maakt kans op Prijs Ondernemen 2020 Kristof De Cnodder

17 juni 2020

11u15 0 Lier Familiebedrijf Vosschemie Benelux uit Lier is genomineerd voor de Prijs Ondernemen 2020 van Voka Mechelen-Kempen. Vosschemie – een producent van koudhardende kunststoffen - vertegenwoordigt de regio Neteland.

Op 17 september aanstaande bekroont ondernemersnetwerk Voka Mechelen-Kempen hét bedrijf van het jaar in zijn werkingsgebied. Vosschemie werd naar voren geschoven als één van de negen kandidaat-winnaars. Vosschemie Benelux ontstond in 1968 nadat Remi De Moor en Klaus Willem Voss een partnerschip afsloten. Meer dan vijftig jaar later is Vosschemie (nog steeds) een bloeiend bedrijf. Ook tijdens de coronacrisis bleef de firma met vestiging aan de Mechelsesteenweg goed draaien, met dank aan de webshop.

Het bestuur van Voka’s onderafdeling Neteland droeg Vosschemie naar voren als kandidaat voor de Prijs Ondernemen. De uiteindelijke winnaar zal worden aangeduid door een vakjury, maar ook de resultaten van een internetpoll zullen in rekening worden gebracht. Vanaf 1 juli kan u daarvoor stemmen via www.voka.be/prijs-ondernemen.