Voorzitter Zimmertorencomité Jos d’Haens is overleden: zaterdag uitvaart in begijnhofkerk Kristof De Cnodder

28 februari 2020

16u15 1 Lier Op zaterdag 29 februari om 10 uur vindt in de Lierse begijnhofkerk de uitvaartdienst plaats van Jos d’Haens, voorzitter van het Zimmertorencomité. d’Haens overleed eind vorige week op 84-jarige leeftijd.

De in Emblem woonachtige Jos d’Haens stond sinds 2007 aan het roer van het Zimmertorencomité. In zijn periode als voorzitter zorgde hij voor een grondige vernieuwing van het Zimmermuseum. D’Haens maakte tijdens zijn leven ook nog naam als doctor in de wetenschappen, uitvinder (van onder andere de kleinste motor ter wereld), voorzitter van Racing Emblem, stichter van Rotary Club Antwerpen-Zimmertoren en oprichter van Radio Pallieter. In 2016 kreeg d’Haens de titel ereburger van de gemeente Ranst.