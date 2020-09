Voorstelling muziekalbum Vuil Water is opener van het Lierse culturele seizoen Kristof De Cnodder

07 september 2020

11u13 1 Lier Eind september zwaait het Lierse cultuurcentrum De Mol na een maandenlange corona-onderbreking de deuren opnieuw open. De plaatvoorstelling van Vuil Water/Het Geluid van Lier is op zaterdag 26 september de opener van het nieuwe culturele seizoen.

Vuil Water is een album waarop bekende Lierse artiesten als Walter Grootaers, Ruben Block, Wimmeke Punk en DJ Wout mekaars nummers coveren. Normaal zou de plaat al op 6 mei worden voorgesteld, maar corona gooide toen roet in het eten. Binnenkort is het dan eindelijk toch zo ver. Tijdens de voorstelling wordt trouwens ook de ultieme Lierse top tien bekend gemaakt.

Later in het najaar komen nog enkele andere bekende namen langs in De Mol. Zo verzorgt Raf Walschaerts (de helft van Kommil Foo) op 9 oktober een eigen show. Op 10 oktober brengen Isabelle A, Guido Belcanto en Kaas Delrue een hommage aan de tien jaar geleden overleden Bobbejaan Schoepen. Op 13 oktober passeren Geena Lisa, Andrea Croonenberghs en Sam Verhoeven met het nostalgische liedjesprogramma Houden Van.

Voorlopig loopt de programmatie van De Mol niet verder dan oktober. Omwille van de coronasituatie wordt er momenteel niet al te ver vooruit gepland. Tickets kopen voor de eerste reeks voorstellingen kan vanaf donderdag 10 september (13 uur). Meer info op www.lierscultuurcentrum.be.