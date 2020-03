Voormalige medewerker (21) van gokkantoor verzon overval en inbraak om van baas te stelen: man krijgt werkstraf van 120 uur Tim Van Der Zeypen

12 maart 2020

12u00 0 Lier Een 21-jarige uit Antwerpen die zijn voormalige werkgever, een gokkantoor in Lier, bestal, is schuldig bevonden. Hij verzon een inbraak én overval en ging er zo vandoor met ruim 6.500 euro. “Om zijn gokschulden af te betalen”, klonk het op zitting.

De jongeman werkte in 2017 voor het gokkantoor. In november belde hij naar zijn baas en naar de politie. Er was een raam ingeslagen en er was een geldsom ontvreemd. De politie deed de nodige vaststellingen, maar trof niet meteen sporen van een dader. Vrij snel werd er gekeken in de richting van de Antwerpse twintiger.

Hij was kort daarvoor ook al het slachtoffer geworden van een overval op weg van het werk naar huis. Hij had toen toevallig de inhoud van de kassa op zak. “Terwijl dit niet mocht van de werkgever”, aldus de procureur vorige maand. De twintiger werd een tweede keer verhoord en ging dan meteen over tot bekentenissen.

Gokschulden

“Ik leerde iemand kennen die me kon helpen om mijn gokschulden af te betalen. Hij zou een inbraak ensceneren”, aldus de Antwerpenaar. “Ik schaam me zo voor wat ik heb gedaan.” Het parket vond de feiten bijzonder laakbaar en eiste een celstraf van twaalf maanden en een geldboete die kan oplopen tot 800 euro.

Bij de verdediging vroegen ze enige mildheid. Volgens zijn advocate kwam hij net uit een moeilijke situatie. “Zo is zijn moeder langdurig ziek en is hij de enige kostwinnaar van het gezin”, klonk het. De rechtbank hield rekening met het pleidooi van de advocate. Ze volgde de vraag om een werkstraf op te leggen. Het werd er eentje van 120 uren.

Gratis gewerkt

De jonge Antwerpenaar heeft nu een jaar de tijd om die werkstraf af te werken. Zo niet riskeert hij alsnog een celstraf van twaalf . De schade werd inmiddels vergoed. Er was dus geen burgerlijke partij op zitting. De twintiger ging na de feiten gratis in het gokkantoor werken in ruil voor het gestolen geld.

“Sinds die feiten gok ik niet meer en nadat ik het geld had terugbetaald, ben ik gestopt. Ik wil zelfs geen gokkantoor meer zien”, besloot hij. Aan de werkstraf werd tot slot ook nog een geldboete gekoppeld van in totaal 240 euro.