Voormalig voorzitter busbouwer Van Hool overleden

09 september 2019

Afgelopen vrijdag overleed in Koningshooikt Leopold Van Hool, voormalig voorzitter van de gelijknamige busbouwer. Leopold Van Hool werd 82 jaar.

Leopold was een zoon van Bernard Van Hool, die in 1947 bussen begon te bouwen. Na de dood van de stichter namen Bernards acht zonen de touwtjes in handen. Drie van hen haakten gaandeweg echter af. Leopold werd op een gegeven moment aangesteld als voorzitter en bleef tot 2017 zetelen in de Raad van Bestuur van de onderneming.

Aanstaande vrijdag vindt in de Lierse begijnhofkerk de uitvaartdienst van Leopold Van Hool plaats. De dienst begint om 10.30 uur.