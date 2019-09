Voormalig schooldirecteur Guy De Herdt overleden Kristof De Cnodder

03 september 2019

Nu vrijdag wordt in de Lierse Heilig Kruis kerk (aan het Renaat Veremansplein) afscheid genomen van Guy De Herdt, die vorige week overleed op 72-jarige leeftijd. De Herdt had vroeger directiefuncties bij het Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde, scholengemeenschap JB David en de Katholieke Hogeschool Kempen.

In totaal was Guy De Herdt meer dan vijftig jaar verbonden aan de verschillende zorgopleidingen in Lier. De Herdt volgde als jonge knaap zelf les aan het Sint-Aloysiusinstituut en behoorde tot de eerste lichting mannelijke studenten die er afstudeerde als verpleegkundige. In 1969 werd hij docent aan zijn oude school. In de loop der jaren klom De Herdt op tot administratief en verpleegkundig directeur. Nog later werd hij voorzitter van scholengemeenschap JB David en directielid van de Katholieke Hogeschool Kempen (nu Thomas More).

De uitvaartdienst voor Guy De Herdt start vrijdag om 10 uur.