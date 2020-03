Voormalig café De Kroon maakt plaats voor appartementen Kristof De Cnodder

25 maart 2020

13u26 2 Lier Een sloopfirma is momenteel bezig met de afbraak van het voormalige café De Kroon, aan de Antwerpsesteenweg in Lier. Op de site zal een appartementsblok worden neergepoot.

De Kroon was vroeger best een bekende kroeg in de Pallieterstad. Onder andere de Koninklijke Struifvogelmaatschappij Lier had er zijn uitvalsbasis. Jarenlang werd deze oude volkssport beoefend in De Kroon, maar een vijftal jaar geleden verhuisde de vereniging. Nog eens een jaar of twee later kwam café De Kroon leeg te staan.

Het gebouw raakte verloederd en verdwijnt nu dus uit het straatbeeld. Volgens onze informatie zal er na de sloop een appartementsgebouw met zes wooneenheden in de plaats komen.