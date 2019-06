Voor het eerst herbruikbare drinkbekers tijdens Lier Feest Elfde editie start zondag en gaat ecologische toer op Kristof De Cnodder

17 juni 2019

20u30 6

Het gratis zomerevenement Lier Feest gaat de ecologische toer op. Tijdens de elfde editie (van nu donderdag tot zondag) schenkt de organisatie voor het eerst drank uit herbruikbare drinkbekers: een primeur voor Lier.

Lier Feest lokt al tien jaar lang steevast een massa volk naar de Pallieterstad. De vaste formule (avondmarkt op donderdag, verenigingenmarkt op vrijdag, Bal Populaire op zaterdag en familienamiddag op zondag) is zo sterk dat er doorheen de jaren weinig aan moest worden gesleuteld. Toch is er dit jaar één grote nieuwigheid: bezoekers zullen hun drankjes niet meer geserveerd krijgen uit een plastic wegwerpbeker, maar uit een herbruikbaar exemplaar. Kwestie van de afvalberg beperkt te houden.

“De voorbije jaren bracht ons evenement jammer genoeg ook heel wat afval met zich mee en daar wilden we nu iets aan doen”, zegt Thomas Renders, voorzitter van Lier Feest. “Onze sponsor Palm stelt ons vierduizend herbruikbare bekers ter beschikking. Bezoekers betalen een waarborg voor zo’n beker. Als ze een nieuw drankje bestellen, kunnen ze hun beker inwisselen. Wanneer je op het einde van de avond je beker definitief inlevert, krijg je je waarborg terug. Voor de mensen zal het misschien even aanpassen zijn, maar je voelt dat het publiek stilaan klaar is voor zo’n systeem.”

In Lier werden in het verleden al eens ‘wisselbekers’ gebruikt bij kleinschaligere evenementen van jeugdhuis De Moeve, maar op deze schaal is het een primeur. Het Lierse stadsbestuur kijkt met bijzondere interesse uit naar het ‘pilootproject’ van Lier Feest.

“Sowieso gaan wij volgend jaar herbruikbare bekers en een bijhorende ‘mobiele wasstraat’ aankopen. Bedoeling is dat onze lokale verenigingen die zaken dan kunnen ontlenen bij de stad”, verklapt schepen van Evenementen Rik Verwaest (N-VA). “Tijdens Lier Feest kunnen we alvast een keer zien hoe het praktisch allemaal verloopt. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd hoeveel bijkomende mensen er moeten worden ingezet om de bekers te reinigen.” “We gaan effectief wat extra mankracht nodig hebben”, merkt Thomas Renders op. “Gelukkig beschikken wij over een ruime helpersploeg, dus we kunnen dat wel opvangen.”

Afronden doet Thomas Renders met een woordje over de programmatie van Lier Feest. “Op vrijdagavond sluiten we de verenigingenmarkt deze keer niet af met een vuurwerkspektakel. Het budget dat we daarmee uitsparen, investeren we in meer randanimatie tijdens de markt. Het Bal Populaire op zaterdag wordt lichtjes bijgestuurd. Op vraag van enkele iets oudere Lierenaars boekten we een paar dj’s die plaatjes uit de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw komen draaien. Later op de avond zorgen Ilse Liebens en Sven De Leijer voor de modernere partymuziek. Op die manier kan iedereen aan zijn trekken komen”, besluit Thomas Renders.

Meer info op www.lierfeest.be