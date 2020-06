Voetballer Staf Ghijs, die in 1960 kampioen werd met Lierse, overleden op 83-jarige leeftijd Kristof De Cnodder

04 juni 2020

18u27 0 Lier Voormalig voetballer Gustaaf ‘Staf’ Ghijs is zopas overleden op 83-jarige leeftijd. Dat maakte voetbalclub Lierse Kempenzonen bekend op haar website. Staf Ghijs hielp in 1960 het oude K Lierse SK mee aan de landstitel.

In april was het exact zestig jaar geleden dat Lierse totaal onverwacht Belgisch kampioen werd in het voetbal. Een groep spelers ‘van onder de kerktoren’ zorgde toen voor een stunt van formaat. Ook Staf Ghijs maakte deel uit van de kampioenenploeg. Ghijs kwam tussen 1955 en 1965 104 keer in actie voor Lierses eerste elftal. In die periode scoorde hij zes keer. Tussen 1965 en 1968 verdedigde Ghijs ook nog de kleuren van Lyra.