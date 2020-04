Vlaamse Waterweg vernieuwt jaagpad langs Beneden-Nete in Duffel en Lier



Antoon Verbeeck

17 april 2020

14u44 0 Lier De Vlaamse Waterweg nv gaat het jaagpad langs de Beneden-Nete in Duffel en Lier herstellen. Het jaagpad verkeert nu in slechte staat.

“De werken verlopen in twee fasen, want de waterwegbeheerder pakt zowel het jaagpad als het fundament aan. Ze zullen een 50-tal werkdagen duren. Daarna kan de gebruiker zich opnieuw vlot via het jaagpad verplaatsen”, zegt Carolien Peelaerts, communicatieverantwoordelijke van de nv. Op 4 mei start de onderhoudsaannemer in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv met de vernieuwing van het jaagpad op de rechteroever van de Beneden-Nete. Het gaat om het stuk tussen de Gemeentestraat in Duffel en de Ouderijstraat in Lier. Zowel het wegdek als de betonboorden worden over een afstand van ongeveer 4 kilometer volledig vernieuwd.

“Voorafgaand, vanaf 20 april, zullen voorbereidende grondwerken worden uitgevoerd op het stuk jaagpad vanaf het plein aan de G. Van der Lindenlaan in Duffel tot aan PIME in Lier. Een onderhoudsaannemer zal het talud van de dijk aan landszijde aanvullen. Zo krijgt het nieuwe jaagpad alvast een stevig fundament.” Tijdens de werken zal de Netedijk op rechteroever niet toegankelijk zijn voor alle jaagpadgebruikers. Zij moeten een omleiding volgen via de Mechelsesteenweg.