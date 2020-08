Vlaams minister Diependaele brengt werkbezoek aan begijnhof, restauratie van 45 oude huizen nu goed en wel van start Kristof De Cnodder

17 augustus 2020

14u33 0 Lier De restauratie van 45 woningen in het Lierse begijnhof is nu goed en wel van start gegaan. Dat kon Vlaams minister van onroerend erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) vanochtend met eigen ogen vaststellen tijdens een werkbezoek. Diependaele maakte tijdens zijn bezoek trouwens een subsidieschijf van een kleine 3,5 miljoen euro vrij.

Het was Diependaeles voorganger Geert Bourgeois (N-VA) die eind 2018 al had beloofd dat Vlaanderen in totaal 13 miljoen opzij ging zetten voor de restauratie van 45 huisjes en de straten in het dertiende-eeuwse begijnhof van Lier. Een schijf van 3,5 miljoen werd nu op rekening van de stad Lier – die de restauratie coördineert - overgeschreven. De rest van de toelage volgt later.

“In eerste instantie worden twaalf woningen in de Wezenstraat, Kalvarieberg, Grachtkant en Oud-Kerkhof gerestaureerd”, legt erfgoeddeskundige Stéphanie D’Hulst van de stad Lier uit. “Het gaat vooral om leegstaande woningen die vaak in een erg slechte staat verkeren. Een grondige opknapbeurt, langs de binnen- en buitenkant, is dus nodig. Eens alles klaar is, kunnen de huisjes opnieuw verhuurd worden. Twee woningen krijgen in de toekomst een publieke functie. Zo gaan we er een ontmoetingsruimte voor verenigingen, een koffiehuisje, een infopunt voor toeristen en een hotelappartement voorzien.”

Werken tot eind 2025

De werken aan de twaalf huizen in kwestie werden een tijdje geleden opgestart. De verwachting is dat deze fase van de restauratie tegen eind 2022 afgewerkt zal zijn. “De voorbereiding van een volgende fase is ook al bezig”, gaat Stéphanie D’Hulst verder. “Tussen 2021 en 2023 worden er opnieuw twaalf woningen aangepakt. Nadien volgen nog twee fases, met twaalf en negen huizen. Om af te ronden wordt het openbaar domein in het begijnhof onder handen genomen. Concreet komt er onder andere een gescheiden riolering en een vernieuwd wegdek. Bij de heraanleg van de weg zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van de aanwezige kasseien. Eind 2025 zou de laatste fase voltooid moeten zijn.”

“Het Lierse begijnhof is al meer dan twintig jaar Unesco Werelderfgoed”, aldus minister Diependaele. “Door te investeren in dit pareltje bewaren we een stukje geschiedenis. Tegelijk investeren we in lokaal toerisme, duurzaam wonen en een aangename leefomgeving.”