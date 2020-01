Vlaams Belang stelt samenwerking met Ivarem in vraag via online petitie Kristof De Cnodder

12 januari 2020

19u57 0 Lier De Lierse afdeling van Vlaams Belang is een (online) petitie opgestart onder de noemer ‘Stop het peperdure Ivarem Diftar-systeem in 2021’. Oppositiepartij Vlaams Belang riep de meerderheid van N-VA en Open VLD in het verleden al op om het in april 2021 aflopende contract met Ivarem niet te verlengen.

Vlaams Belang vindt dat Lier op het vlak van afvalverwerking de jongste jaren onvoldoende waar voor zijn geld heeft gekregen en dat het Diftar-systeem de gewone Lierenaar te veel kost. Via een petitie (terug te vinden op www.stopdiftarlier.be) wil men nu extra druk gaan zetten.

Tijdens de gemeenteraadszitting van oktober jongstleden liet bevoegd schepen Ivo Andries (Open VLD) weten dat het stadsbestuur de opties aan het bekijken is. “Een rekenoefening leerde ons al dat het weinig realistisch is om ons afvalbeheer volledig in eigen handen te nemen”, zei Andries toen. “Dat zou heel veel geld kosten. Anderzijds kunnen we natuurlijk wel bij andere intercommunales horen wat men daar te bieden heeft.”