Visit Lier stelt cijfers 2019 voor: boerenjaar voor stadsmuseum, revival gidsbeurten, sterke start B-Inn hotel Kristof De Cnodder

03 maart 2020

20u08 2 Lier 2019 was eens te meer een goed jaar voor het toerisme in Lier. Dat blijkt uit de cijfers die Visit Lier dinsdag voorstelde. Onder andere het stadsmuseum mag met meer dan achtduizend bezoekers terugblikken op een sterk jaar. Verder zitten de gidsbeurten opnieuw in de lift en heeft het nieuwe B-Inn hotel (het vroegere Zimmer Hotel) zijn start niet gemist.

“Na het topjaar 2018 hadden we in ons toerismekantoor een lichte terugval verwacht, maar die kwam er niet”, opent Liers schepen van Toerisme Rik Verwaest (N-VA). “Het aantal bezoekers groeide zelfs met één procent, tot 36 800. Dat is het op één na beste resultaat sinds de start van de tellingen in 2007. De website www.visitlier.be werd in 2019 maar liefst 438 976 keer bezocht, een stijging met 14,3 procent ten opzichte van 2018.”

“Het aantal gidsbeurten – dat door de digitalisering sinds 2008 gestaag daalde – zat vorig jaar opnieuw in de lift”, gaat schepen Verwaest verder. “In totaal lieten meer dan 10 000 bezoekers zich door Lier gidsen. Een mooi resultaat, dat te danken is aan de inspanningen van gidsenvereniging Argus.”

In de sector activiteiten en musea kende het Stadsmuseum een boerenjaar, met 8 388 bezoekers (het beste resultaat sinds 2012). Het Huis Van Oscar kende een opvallende stijging (+66 procent; 2 500 bezoekers in totaal). Het Cycling Dinner concept was dan weer één van de verliezers (-18 procent; 669 deelnemers in totaal). “Een gevolg van de hittegolf in de zomer”, vermoedt Rik Verwaest. “Want de formule op zich blijft ijzersterk.” Ook zwembad De Waterperels ging licht achteruit (-4,7 procent), maar blijft met 361 164 bezoekers wel dé topattractie in Lier.

Tot slot nog wat cijfermateriaal omtrent de Lierse B&B’s en hotels. Daarbij valt op dat B-Inn, dat op 1 april de deuren opende, een vliegende start heeft genomen. In negen maanden werden in het voormalige Zimmer Hotel niet minder dan 5 718 overnachtingen geboekt.