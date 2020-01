Vijftien supporters Lyra-Lierse leren eerste zorgen toedienen Kristof De Cnodder

22 januari 2020

08u49 0 Lier Voetbalclub Lyra-Lierse Berlaar organiseerde eerder deze week een gratis EHBO-basisopleiding voor een vijftiental geïnteresseerde supporters. Vorig jaar kregen de jeugdmedewerkers van de club ook al een soortgelijke opleiding.

“Enkele minuten of zelfs seconden kunnen voor een persoon in nood van levensbelang zijn”, zegt Mia Vermeire, medisch verantwoordelijke van Lyra-Lierse. “Daarom is zo’n EHBO-cursus heel nuttig. In principe zal er nu tijdens iedere wedstrijd – van jeugd en eerste elftal – wel iemand aanwezig zijn die weet hoe hij in noodgevallen snel moet reageren.”

Het was Lyra-Lierses partner Lifeguard.be die de opleiding gaf. Om aan de voorwaarden van de Belgische voetbalbond te voldoen, dienen slechts drie mensen binnen de club een EHBO-brevet te hebben, maar Lyra-Lierse gaat dus nog een stap verder.

