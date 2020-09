Vijfhonderd Liersesupporters genieten van coronaproof voetbalavondje op het Lisp Kristof De Cnodder

15 september 2020

21u53 0 Lier Ongeveer vijfhonderd supporters van Lierse Kempenzonen tekenden present voor de eerste thuiswedstrijd met publiek sinds de uitbraak van de coronacrisis. Tijdens de met 4-0 gewonnen bekermatch tegen Hoboken verliep op de tribunes alles rustig en op het eerste gezicht coronaproof.

Het was van 29 februari tegen Thes Sport geleden dat er nog eens toeschouwers aanwezig mochten zijn in het Herman Vanderpoortenstadion. Afgelopen vrijdag kreeg Lierse van de Vlaamse en lokale overheid groen licht om tot maximum 2 308 fans te ontvangen. Zo veel voetballiefhebbers daagden er dinsdagavond niet op, RVC Hoboken was nu ook niet meteen de meest sexy tegenstander.

Een vijfhonderdtal Liersesupporters kon zich echter niet bedwingen. Onder hen ‘vaste waarden’ Marc en Dimitri De Noël. “We zijn blij dat we nog eens naar onze ploeg kunnen komen kijken”, liet Dimitri verstaan. “Het was echt al veel te lang geleden.” “We hebben de indruk dat het allemaal ook wel goed georganiseerd is”, pikte Marc De Noël in. “We voelen ons alleszins veilig. Al is het best vervelend dat we heel de tijd ons mondmasker moeten ophouden, ook als we zitten. Zeker met deze temperaturen is dat niet zo aangenaam.”

Voor de club was het bekerduel tegen Hoboken alvast een ideale proefdraaiavond. Zondag wordt er in de competitiematch tegen Club Brugge B nog een pak meer volk verwacht.