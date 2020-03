Vijf schrikkelbaby’s geboren in onze regio: “Zijn verjaardag elk jaar vieren” Tim Van Der Zeypen

01 maart 2020

16u15 0 Lier Op de materniteit van het Heilig Hartziekenhuis in Lier hebben ze zaterdag een uitzonderlijke geboorte meegemaakt. Omstreeks 8.45 uur werd baby Vic geboren. Vic was niet de enige ‘schrikkelbaby’ in de regio. In totaal werden er nog vier andere baby's geboren op 29 februari.

Vic is het eerste kindje van trotse ouders Sven Van de Putte (29) en Cleo Vingerhoets (28) uit Itegem (Heist-op-den-Berg) en was uitgerekend voor 29 februari. Toch hielden zowel Sven als Cleo er vanaf het begin weinig rekening mee. “Aangezien de kans altijd erg klein is dat baby’s worden geboren op hun uitgerekende dag”, zeggen de prille ouders. “Ergens hoopten we toch dat hij een dagje vroeger of later zou worden geboren.”

Opmerkelijk is de geboortedag in ieder geval maar in Svens familie is de jonge Vic niet de enige met deze uitzonderlijke geboortedag. Ook de neef van papa Sven werd achttien jaar geleden op 29 februari geboren. “We kregen inmiddels al heel wat reacties op zijn geboortedag”, aldus Sven en Cleo. “Vele mensen wisten dat het kon maar reageren toch nog heel verrast als ze het horen.”

Een ding staat wel vast. Ondanks Vic officieel maar om de vier jaar jarig is, zal zijn verjaardag elk jaar worden gevierd. “Alleen zullen we nog even moeten kijken of we het op 28 februari of op 1 maart zullen vieren”, lachen de fiere ouders tot slot.

Ook elders in onze regio werden er ‘schrikkelbaby's’ geboren. Zo zagen er zaterdag in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden twee baby’tjes het levenslicht en werden er in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten in Mechelen zowel een meisje als een jongetje geboren. In Bornem tot slot werden er geen kindjes geboren op 29 februari.